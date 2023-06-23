Дату начала Великой Отечественной войны знают 75% россиян

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Большинство россиян знают дату начала Великой Отечественной войны, об этом пишет Daily Moscow.

Так, осведомлены о начале Великой Отечественной войны 75% опрошенных.

Чаще всех правильную дату называют люди от 45 до 59 лет, их 86%. Реже всех правильно отвечает на соответствующий вопрос молодежь (от 25 до 34 лет), таких 57%.

Неверную дату называют 17% россиян, еще 8% затрудняются ответить.

Депутат Государственной думы Дмитрий Белик отметил, что, к сожалению, такой порядок дел указывает на пробелы в системе российского образования.

22 июня в России День памяти и скорби. Это день начала Великой Отечественной войны, нападения фашистской Германии на Советский Союз. Вчера председатель правительства России Михаил Мишустин и раис Татарстана Рустам Минниханов возложили цветы к Вечному огню в парке Победы в Казани.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова