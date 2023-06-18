Владимир Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

Фото: kremlin.ru/Поздравление с Днём медицинского работника

Президент России Владимир Путин поздравил медиков с профессиональным праздником. Особые слова благодарности он выразил тем, кто трудится в зоне спецоперации:

— Особые слова благодарности — медикам, которые выполняют свой профессиональный долг, участвуя в специальной военной операции, рискуя собой, спасают раненых, — сказал Путин.

Глава государства отметил, что в российском медицинском сообществе «сильны традиции преемственности и наставничества блестящих научных школ, врачебного подвижничества, которое неотделимо от сострадания и душевной щедрости». Эти качества, по словам президента, проявляют также медики, находящиеся в Донбассе и Новороссии.

Путин подчеркнул, что «высокое признание деятельности медицинских работников всегда было в нашем обществе, но в тяжелейший период эпидемии коронавирусной инфекции мы все намного более полно, глубоко осознали, насколько значима эта профессия, какой самоотверженности требует труд медиков, сколько нужно стойкости и милосердия, чтобы спасти, выходить, вылечить больных».

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Илина Хакимова