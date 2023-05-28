Лавров прокомментировал планы по поставкам истребителей Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлемой эскалацией планы западных стран поставить истребители F-16 Украине. Он также отметил, что многие люди на Западе это понимают. Об этом он заявил в программе "Москва. Кремль. Путин".

— Конечно же, это неприемлемая эскалация. Я думаю, что все-таки есть на Западе разумные люди, которые это понимают, но диктуют все Вашингтон, Лондон и их сателлиты, которые находятся внутри Европейского союза, прежде всего страны Балтии, Польша, которые проводят непосредственно на земле задачу, поставленную Соединенными Штатами, — ослабить Россию, нанести ей стратегическое поражение, — заявил глава МИД России.

Общая поддержка Украине со стороны стран — членов НАТО превысила 150 миллиардов евро, заявил генсек Йенс Столтенберг в Киеве. Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Киева, — законная цель для России.

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Илина Хакимова