Татарстанские ветераны боевых действий помогают участником СВО

Фото: предоставлено героем материала

Сегодня героями России называют не только участников специальной военной операции, но и тех, кто помогает бойцам из тыла. В числе обычных граждан, которые оказывают поддержку, находятся и ветераны, побывавшие в горячих точках. Они не просто доставляют гуманитарный груз, но и делятся с бойцами своим многолетним опытом.

В интервью «Реальному времени» председатель Алькеевского отделения «Татарстанской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и других локальных конфликтов» Ростем Шайхутдинов рассказал, как люди из небольших поселков помогают своим землякам в зоне боевых действий.

В организацию входят и участники боевых действий в Чечне, Сирии и других войнах. Шаймхутдинов рассказал, что также занимает должность начальника штаба Юнармии и работает директором Дома культуры.

— Обычно я занимаюсь с молодежью и подростками, чтобы поставить их на правильный путь, проводим разные мероприятия. Но основная работа сейчас — это СВО, — сказал Шаймхутдинов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Он отметил, что из Алькеевского района мобилизованы 83 человека:

— Пока они были в России, мы уже возили им продукты и одежду. Через полтора месяца их отправили на Украину, и я начал ездить на их точки. Наши направления там — это Кременная, Волноваха и Каховка. Ребята с Алькеевского района там и раскинуты. Я туда ездил уже десять раз, а два раза зимой и вовсе со сломанной ключицей, — поделился с нами Шаймхутдинов.

Ветеран также рассказал нам о том, как обычно формируется гуманитарный груз: сначала подается заявка, включающая в себя то, что требуется бойцам. Последний раз в зону СВО возили летнюю форму, носки, газовые баллончики, продукты, воду и многое другое. Также в течение всех поездок были увезены 14 автомобилей: Lada Niva и УАЗы.

Фото: предоставлено героем материала

— Ветераны поднимают им дух, а ведь это те, кто прошел Афган и Чечню. Ребята довольны, встречают, как отца родного, — поделился с нами Шаймхутдинов.



Он также рассказал нам, как организация встретила новость о начале СВО. По его словам, в зону боевых действий ушло очень много добровольцев, а все руководители плотно занимаются гуманитаркой. Шаймхутдинов отметил, что ездят туда все сами — из Татарстана:

— Я проезжаю таможню сначала через Новоазовск, потом Успенский и Куйбышев, а их сотрудники говорят: «Удивляемся! Постоянно гуманитарка из Татарстана!» Да, это опасно. Но мы же войну прошли, и поэтому нам ничего не страшно, — сказал ветеран.

Полный текст интервью с председателем Алькеевского отделения «Татарстанской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и других локальных конфликтов» Ростемом Шайхутдиновым читайте в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова