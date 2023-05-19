«Православие и ислам руководствуются одними и теми же принципами»

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Страны исламского мира стали надежными партнерами России в вопросе банков и финансов. Об этом на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» заявил раис Татарстана Рустам Минниханов.

— Сегодня перед нашей страной новые вызовы. Руководство банковских и финансовых систем от нас немножко отвернулось. Значит, мы должны найти тех партнеров, которые нас видят, и я очень благодарен нашим гостям, которые приехали из-за границы. По моей информации, в той или иной степени более 80 стран представлено. Это говорит о том, что для исламского мира Россия — это та точка, с которой можно работать, — отметил он.

Раис республики также добавил, что ислам и православие объединяют одни и те же принципы.

— Оказалось, что православие и ислам руководствуются одними и теми же принципами: семья, уважение к старшему, — подчеркнул Минниханов. — Ну и, конечно, все равно без финансов развития не будет. Мы сейчас, на самом деле, должны отработать, чтобы этот «пилот» был показательным, и дальше уже этот инструмент будет транслироваться и в других регионах.

Для участия в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» прибыли представители 84 регионов России и 85 стран мира. В этом году мероприятие впервые проходит на федеральном уровне.

«Реальное время» — информационный партнер KazanForum. На площадке мероприятия в МВЦ «Казань Экспо» работает выездная редакция — видеостудия издания, в которую мы приглашаем участников, экспертов и гостей форума.



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Елизавета Пуншева