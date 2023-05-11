За сутки в России подтвердились 2 344 случая COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 2 344 человек, госпитализированы 909 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 22 889 242 случая COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.



По данным на 11 мая, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 4 985 пациентов. Всего вылечившихся — 22 306 208 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 28 россиян. Всего от инфекции скончались 398 630 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко