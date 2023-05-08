В Татарстане за сутки зарегистрировали 26 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы два человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 8 мая в Татарстане зарегистрировано 205 442 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 202 835 человек, в том числе 14 за минувшие сутки.



Умерли за весь период 2 010 человек, за последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru

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Илина Хакимова