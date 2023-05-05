В Национальном музее Татарстана прошла акция «Знамя — символ Победы» — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В Казани в Национальном музее Татарстана состоялась традиционная акция «Знамя — символ Победы». На ней побывали корреспонденты программы «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Во время церемонии из фондов музея торжественно вынесли знамя 280-го артиллерийского полка 146-й стрелковой дивизии, которая дошла до Берлина. Флаг для бойцов сшили рабочие бугульминского завода.

— Дивизия была сформирована на территории нашей республики. Она с боями от Москвы дошла до Берлина. Принимала участие в ее штурме, — рассказала старший научный сотрудник Национального музея Вера Иванова.

Фото: кадр видео/ТНВ

После войны знамя передали в Центральный музей Вооруженных сил СССР. В 1961 году воинская реликвия попала в Национальный музей Татарстана.

Акция проходит ежегодно. Минниса Зиннатуллина каждый раз посещает это мероприятие. Ее отец Ахмет Сафин прошел всю войну в составе этой дивизии. Он вернулся домой живым. А это знамя напоминает ей о нем.

— Потрогала и почувствовало отцовское тепло. Сердце бьется, не могу даже выразить словами… Такая гордость у меня. Это же наша история, мы гордимся, — поделилась она своими эмоциями.

Для всех пришедших эта акция является особенной. Они признаются, что это знамя — свидетель подвига фронтовиков.

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Айрат Назипов