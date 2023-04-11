Двое российских космонавтов выйдут в открытый космос 19 апреля

Как сообщает пресс-служба «Роскосмоса», российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин совершат свой второй выход в открытый космос 19 апреля.

— В период с 7 по 9 апреля по программе полета российского сегмента станции выполнены: подготовка к выходу в открытый космос (ВКД-56) по российской программе, намеченному на 19 апреля, — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что первый выход Прокопьева и Петелина состоялся 17 ноября прошлого года. Что касается второго, то он откладывался два раза. Сначала из-за неисправности одного из скафандров, а после из-за разгерметизации системы охлаждения корабля «Союз МС-22».

Фото: roscosmos.ru

Напомним, Банк России 5 апреля выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля в честь юбилея первого полета женщины в космос, сообщает пресс-служба регулятора.



На лицевой стороне монеты «60-летие первого полета в космос женщины-космонавта» серии «Космос» — рельефное изображение герба РФ, надписи «Российская Федерация», «Банк России», номинал и дата — 2023 год.

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Максим Кокунин