Минобороны России сорвало наступление ВСУ на запорожском направлении

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Батальон «Восток-Ахмат» Минобороны России сорвал наступление Вооруженных сил Украины на запорожском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

По его словам, под руководством боевого офицера, заместителя командира — начальника штаба батальона «Восток-Ахмат» Минобороны РФ Вахи Хамбулатова «хорошо поработали наши беспилотники <...> [они] мастерски выявляли вражеские наступательные действия» и корректировали удары минометов.



— Минометчики накрывали укронатовскую пехоту так результативно, что напрочь отбили охоту наступать на наши позиции, — добавил Кадыров.

Глава Чечини рассказал, что батальон уничтожил два танка, а также одну БМП. Кадыров отметил, что личный состав батальона «четкими, слаженными действиями не дал ни малейшего шанса свершиться наступлению украинских бандформирований».



Кадыров также отметил, что личный состав батальона ранее пресекал наступление на этом направлении, уничтожив до 10 единиц бронетехники, а также живую силу противника.



Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что в предстоящем контрнаступлении ВСУ будет действовать сразу в нескольких направлениях. Он также отметил, что прибывшие танки Leopard будут в нем задействованы. Остается только выбрать подходящий момент, добавил министр.



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Илина Хакимова