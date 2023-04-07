Суд в Брянске арестовал украинского пилота легкомоторного самолета

Фото: объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области

Советский районный суд Брянска избрал меру пресечения пилоту украинского самолета, который совершил вынужденную посадку на территории России. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

— По версии органа дознания, 5 апреля 2023 года мужчина, управляя легкомоторным самолетом типа А-22, с целью совершения противоправных действий на территории Российской Федерации пересек государственную границу Украины с Российской Федерацией и в Клинцовском районе Брянской области зацепился за высоковольтную линию электропередач, в связи с чем совершил вынужденную посадку, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что при себе документов и надлежащего разрешения, дающих право на въезд в Российскую Федерацию, пилот самолета не имел.

Фото: объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области

На мужчину возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы России). Его арестовали до 4 мая.

5 апреля сообщалось, что в Брянской области упал украинский легкомоторный самолет. Российские пограничники задержали пилота. Он пытался вернуться на украинскую территорию.

Позднее украинский пилот рассказал о своей миссии. Он якобы не понимал, что залетел в воздушное пространство России и всего лишь хотел сделать некие фотографии.

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Айрат Назипов