Bloomberg сообщил об угрозе дефицита зерна из-за засухи в Канаде

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Засушливая погода в Канаде может привести к сокращению урожая и серьезным перебоям в поставках на международном рынке зерна. Об этом сообщает Bloomberg.



Начало года выдалось вторым самым засушливым за последние 45 лет, причем в важных сельскохозяйственных провинциях с 1 сентября 2022 года выпало осадков на 60% меньше нормы, отметили в министерстве сельского хозяйства страны.

Начавшаяся засуха может помешать Канаде как крупнейшему в мире поставщику рапса и экспортера пшеницы как в весенней посадке, так и при росте урожая. Осложняет ситуацию также неопределенность по вопросу экспорта пшеницы из Черноморского региона и засушливая погода в ряде регионов США. Этот фактор может привести к сокращению производства.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В январе и феврале 2023 года объем поставок пшеницы из России увеличился почти вдвое в сравнении с аналогичным периодом 2022 года — до 6,1 млн тонн. Стоимость российской пшеницы благодаря большому урожаю в прошлом году оказалась достаточно низкой, что привело покупателей.



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Маргарита Головатенко