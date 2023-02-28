Вода в домах трех районов Казани может окраситься в зеленый цвет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани 3 марта будут проводиться работы по определению мест утечки теплоносителя, поэтому в сетевую воду магистральных тепловодов от котельных «Азино» введут краситель зеленого цвета «Уранин-А», сообщает Комитет жилищно-коммунального хозяйства исполкома города.



Если жители Приволжского, Вахитовского и Советского районов обнаружили «зеленую воду», им следует обратиться в диспетчерскую службу Казанских тепловых сетей по телефону +7 (843) 291-87-95 (многоканальный).

В мэрии напомнили, что краситель допущен к применению в системах теплоснабжения и разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки. Он безвреден для людей и окружающей среды.

В ряде домов Кировского и Вахитовского районов Казани ожидается отключение воды. Это связано с работами по замене запорно-регулирующей арматуры на сетях водопровода по улице Боевая. Подачу воды прекратят с 01:00 1 марта до 09:00 2 марта.



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Маргарита Головатенко