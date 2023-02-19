Рамзан Кадыров хочет основать свою ЧВК

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию в будущем. Об этом он написал в своем telegram-канале.

— Уже сейчас можно уверенно говорить, что «Вагнер» железно доказал свою эффективность в военном плане и подвел черту под разговорами о необходимости ЧВК. Без всякого сомнения, такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы. Поэтому я всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому брату Евгению Пригожину и создать частную военную компанию, — отметил Кадыров.

По его словам, бойцы чеченских подразделений «Ахмат» «лучше всех» могут могут сказать о положительных качествах своих соратников из ЧВК. Он отметил, что вместе они освобождают земли и планомерно идут вперед.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Накануне Рамзан Кадыров прокомментировал смену командующих военными округами. По его словам, перестановки в Министерстве обороны часто связывают с его заявлениями, однако, как он отметил, «это не происходит по щучьему веленью и моему личному хотенью».

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Айрат Назипов