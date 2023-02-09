Татарстанцев предупредили о тумане в пятницу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В Татарстане, в том числе и в Казани, ночью и утром в пятницу, 10 февраля, ожидается туман. Об этом жителей предупредили в Гидрометцентре республики.

Туман возможен и сегодня. Он прогнозируется во второй половине дня и вечером.

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Днем в четверг в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах возможна слабая метель. Местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха — от -2 до -7 градусов.



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Татьяна Демина