Татарстанцев предупредили о тумане в пятницу
В Татарстане, в том числе и в Казани, ночью и утром в пятницу, 10 февраля, ожидается туман. Об этом жителей предупредили в Гидрометцентре республики.
Туман возможен и сегодня. Он прогнозируется во второй половине дня и вечером.
Днем в четверг в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах возможна слабая метель. Местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха — от -2 до -7 градусов.
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