В Казани уменьшили число мест платных парковок

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Власти Казани уменьшили число мест платных парковок в городе. Теперь в столице Татарстана будет не 7 087 парковочных мест, а 7 040.

Изменения коснутся улицы Абжалилова. В реестре платных парковок для нее выделено 84 машино-места. После решения исполкома их сократят до 37.

Контроль за исполнением постановления возложили на заместителя руководителя исполкома Казани Ильдара Шакирова.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В октябре прошлого года у станции метро «Авиастроительная» в Казани на улице Побежимова открылась круглосуточная подземная парковка на 189 машино-мест. Плоскостная закрытая парковка расположена на муниципальном земельном участке, предназначена для организованной стоянки транспорта на платной основе.

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Айрат Назипов