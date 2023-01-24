В Елабуге пройдет выставка, на которой представят тактильные копии реликвий с места Куликовской битвы

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Елабуге будет организована передвижная выставка, на которой представят тактильные копии реликвий с места Куликовской битвы. В их числе — перстень, монета, наконечники копий и стрел, кольчужные кольца, которые изготовят по инклюзивному проекту музея-заповедника «Куликово поле», сообщает ТАСС.



На выставке представят десять тактильных экспонатов для незрячих детей, рассказала специалист экспозиционно-выставочного отдела музея-заповедника Елена Попп.

Открытие выставки запланировано на август, она должна проработать до декабря 2023 года. После этого выставка будет представлена в других городах России. Всего в передвижную выставку об истории Куликовской битвы войдут порядка 50 экспонатов.

В Татарстане периодически проходят инклюзивные выставки и акции. Так, 1 декабря 2022 года в Галерее современного искусства музея изобразительных искусств РТ открылась инклюзивная выставка «Птица Зеленая», организованная совместно с Региональной общественной организацией родителей детей-инвалидов РТ «Забота».

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Маргарита Головатенко