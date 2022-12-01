Как поет твоя птица? Инклюзивная выставка в Изомузее РТ

18:24, 01.12.2022 31
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Галерее современного искусства музея изобразительных искусств РТ открылась инклюзивная выставка «Птица Зелёная», организованная совместно с Региональной общественной организацие родителей детей-инвалидов РТ "Забота". В экспозиции представлено 44 рисунка участников (в возрасте от 10 до 35) с ограниченными возможностями здоровья и литературные эссе к некоторым из них.


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