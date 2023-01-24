В Казани разработают проект по выносу ливневых сетей в районе улиц Пушкина и Петербургской

В Казани разрабатывают план по развитию ливневок на текущий год, сообщили в мэрии города.



Так, будет разработан проект по выносу ливневых сетей в районе улиц Пушкина и Петербургской.

Планируется переустроить систему ливневой канализации по улице Серова, вблизи мечети «Ярдэм». После этого на участке начнут строить парк.

Сети ливневой канализации также планируют проложить вблизи нового пешеходного перехода по улице Мавлютова и спроектировать их для микрорайона Юдино (по улице Ильича).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Проблема с ливневками в городе особенно остро ощущается по весне или в период летних ливней. В апреле прошлого года в столице Татарстана после ливня затопило некоторые улицы и создало пробки.

Мэрия Казани в основном боролась с проблемой путем очистки ливневой, а не вложениями в их развитие. Так, власти утвердили расходы на содержание очистных сооружений поверхностных сточных вод на выпусках сетей ливневой канализации — в 2022 году на это выделили 59,9 миллиона рублей, что фактически на 20 миллионов больше, чем в 2021-м, когда столица Татарстана особенно страдала из-за подтоплений.



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Маргарита Головатенко