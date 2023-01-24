Татарстан возглавил рейтинг регионов России, где пекут самые вкусные пироги

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Самую вкусную выпечку, включая эчпочмаки, пекут в Татарстане. Такое мнение выразили 33% респондентов. Об этом говорится в результатах опроса российского сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.

Второе место в рейтинге самых вкусных пирогов забрала Северная Осетия. 21% отдали свой голос именно ей, тем самым заявив, что именно в этой республике пекут самую вкусную выпечку.

Фото: из книги «Сюрреальные нити судьбы: Сальвадор Дали, Гала и Казань»

Замыкает тройку лидеров Кабардино-Балкария — 13% голосов респондентов. Четвертое место в рейтинге голосов (12%) досталось Московской области. На пятом месте разместилась Абхазия с 11% голосами опрошенных.

Напомним, в октябре 2018 года Татарстан стал лучшим регионом России в номинации «Российский гастрономический туризм». Сообщалось, что за Татарстан проголосовали 40% туристов.

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Антон Гаврилов