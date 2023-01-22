Вячеслав Володин: «Поставки вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил зарубежных политиков о последствиях поставок наступательных вооружений Киеву. Свое видение ситуации он описал у себя в telegram-канале.

— Поставки наступательного вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе. Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, — это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия, — написал он.

Также Володин призвал членов Конгресса, депутатов бундестага и других европейских парламентов «осознать ответственность перед человечеством».

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

— Своими решениями Вашингтон и Брюссель ведут мир к страшной войне: к совсем иным боевым действиям, чем сегодня, когда удары наносятся исключительно по военной и критической инфраструктуре, используемой киевским режимом, — добавил председатель Госдумы.

Напомним, в декабре председатель Госдумы написал, что Германия и Франция должны выплатить жителям Донбасса компенсации. Он отметил, что после слов бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о намеренном неисполнении Минских соглашений, эти страны должны компенсировать ущерб жителям Донбасса «за восемь лет геноцида».

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Айрат Назипов