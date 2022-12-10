Вячеслав Володин заявил, что Германия и Франция должны выплатить компенсации жителям Донбасса

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем telegram-канале, что Германия и Франция должны выплатить жителям Донбасса компенсации после слов бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о намеренном неисполнении Минских соглашений.

— После признания Меркель Германия и Франция несут моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине. Им придется выплатить компенсации жителям Донбасса за восемь лет геноцида и нанесенного ущерба. Но это только начало, — говорится в сообщении.

Фото: kremlin.ru

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель высказалась о цели Минских соглашений в среду, 7 декабря.



— Всем нам было ясно, что конфликт заморожен, что проблема не решена, но это дало Украине драгоценное время. Минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине, — заявила Меркель.

По словам экс-канцлера, Украина использовала время прекращения огня, чтобы стать сильнее. Она отметила, что современная Украина совсем не похожа на ту, что была в 2014 году.

Главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), профессор СПбГУ Николай Межевич считает, что после признания бывшего канцлера Германии вести переговоры об урегулировании конфликта бессмысленно.

Президент России Владимир Путин выразил разочарование высказыванием Ангелы Меркель.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин