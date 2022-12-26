СИБУР получил благодарность Фонда «Возрождение» за вклад в развитие проекта школ «Адымнар»

Вклад «СИБУРа» в реализацию проекта по созданию сети полилингвальных школ «Адымнар — Путь к знанию и согласию» получил оценку Республиканского фонда возрождения памятника истории и культуры Республики Татарстана. Благодарственное письмо от имени председателя попечительского совета фонда, Госсоветника республики получил генеральный директор компании.

«Ваш вклад в реализацию уникального проекта по созданию сети полилингвальных школ «Адымнар — путь к знаниям и согласию» служит прекрасным примером душевной щедрости и благородства», — говорится в Благодарственном письме.

Имя руководителя компании внесено Книгу благотворителей «Республиканского фонда «Возрождение».

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Как сообщалось, в августе текущего года в микрорайоне №31 Нижнекамска при поддержке СИБУРа открыли полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар». Компания приняла участие в софинансировании проекта школы «Адымнар» в Нижнекамске, направив на его реализацию несколько сотен миллионов рублей.

«Адымнар» — это проект по созданию в республике сети современных образовательных. Цель проекта, который инициировал Минтимер Шаймиев, — создание модели образовательного комплекса, в котором дети будут обучаться на русском, татарском, английском языках и воспитываться в духе межнационального согласия.

Фото: president.tatarstan.ru