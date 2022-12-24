Эксперт: «Для диеты суп должен включать максимальное количество зеленых овощей»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Для похудения перед новогодними праздниками хорошо подойдут овощные супы и рыба вместо мяса. Об этом рассказала врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина, сообщает DailyMoscow.

— Для диеты суп должен включать максимальное количество зеленых овощей, зелень и минимум специй, приправ и соли. Наиболее подходящие овощи — это брокколи, сельдерей, цветная капуста, стручковая кенийская фасоль и спаржа, — отметила она.

Овощные супы растягивают желудок, из-за чего появляется чувство насыщения. При этом организм не перегружается калориями. Что касается рыбы, в ней меньше токсичных веществ, чем в мясе, и она легче переваривается.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

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Елизавета Пуншева