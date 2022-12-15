630 тысяч россиян собираются отправится в новогоднее путешествие

Фото: Максим Платонов (архив)

В 2022 году в новогодние путешествия отправятся примерно 630 тысяч россиян. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В публикации отмечается, что для россиян по-прежнему в приоритете путешествия внутри страны.

— На новогоднюю праздничную декаду отдыхать в пределах страны по линии туроператоров, по предварительным расчетам, отправятся свыше 350 тыс. человек, что на 15% больше, чем в 2021 году, — отмечают аналитики.

По данным АТОР, годовой прирост новогоднего турпотока в Москву, Петербург и Краснодарский край составляет 30-35%. Также отмечается, что россияне не изменили своих предпочтений в вопросе о том куда отправиться в путешествие на Новый год. Так, по прежнему на первом месте находится Краснодарский край. За ним идет Санкт-Петербург, далее Кавминводы и горноложные курорты. Замыкают топ-лидеров Москва и Подмосковье.

Фото: realnoevremya.ru

Лидер зарубежных новогодних направлений — Объединенные Арабские Эмираты. На втором месте Египет, далее идет Турция.

В топ-10 самых востребованных зарубежных мест для путешествия входят: Анталья, Мальдивы и Катар.

Накануне стало известно, что для россиян Казань является одним из самых востребованных направлении в новогодние праздники. 13 декабря выяснилось, что в Казань на Новый год планируют отправиться 6,7% опрошенных россиян





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Антон Гаврилов