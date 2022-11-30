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Минтимер Шаймиев заявил о значимости международного форума к 50-летию Конвенции об охране культурного наследия

12:06, 30.11.2022
Минтимер Шаймиев заявил о значимости международного форума к 50-летию Конвенции об охране культурного наследия
Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев считает, что международный форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия в современных геополитических условиях глобален по своим задачам.

— Уверен, что участники предстоящего форума отчетливо осознают, что на фоне разгорающегося мирового конфликта именно Россия, отвергнувшая политическую и идеологическую монополию «коллективного Запада», противодействует деструктивной деятельности и масштабным угрозам, поставившим мир на край гуманитарной катастрофы, — сказал Минтимер Шаймиев.

Напомним, Международный форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия пройдет в Казани в декабре. В мероприятии, организованном Министерством иностранных дел России совместно с правительством республики, примут участие около 1 тысячи делегатов из России и дружественных стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки.

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Елизавета Пуншева
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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