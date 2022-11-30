Минтимер Шаймиев заявил о значимости международного форума к 50-летию Конвенции об охране культурного наследия

Первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев считает, что международный форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия в современных геополитических условиях глобален по своим задачам.

— Уверен, что участники предстоящего форума отчетливо осознают, что на фоне разгорающегося мирового конфликта именно Россия, отвергнувшая политическую и идеологическую монополию «коллективного Запада», противодействует деструктивной деятельности и масштабным угрозам, поставившим мир на край гуманитарной катастрофы, — сказал Минтимер Шаймиев.



Напомним, Международный форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия пройдет в Казани в декабре. В мероприятии, организованном Министерством иностранных дел России совместно с правительством республики, примут участие около 1 тысячи делегатов из России и дружественных стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева