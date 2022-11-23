Призовой фонд «Фиджитал игр» в Казани превысит 5 млн рублей

Призовой фонд «Фиджитал игр», стартующих в Казани 24 ноября, превысит 5,5 млн рублей. Средства распределят между тремя дисциплинами: гонки, единоборства и хоккей, сообщает пресс-служба Министерства спорта региона.



Основную часть средств получат команды-победители, остальное разделят участники согласно местам в турнире.

Фиджитал-гонки стартуют 24 ноября, заезды пройдут в картинг-центре ТК KazanMall. В них будут участвовать восемь команд. В их составе– участник автогонок «Формула-3» Александр Смоляр, чемпион мира по картингу по версии Sodi World Finals Олег Жолобов, двукратный вице-чемпион России по картингу в классе ОК Владимир Верхоланцев и другие спортсмены. Победителю вручат 300 тысяч рублей.

26 ноября пройдут Фиджитал-единоборства: шесть команд поборются ща приз в 700 тысяч рублей. Бои развернутся во Дворце единоборств «Ак Барс». В числе участников — чемпион Южного федерального округа по кикбоксингу Роман Авдал, чемпион EFC в полулегком весе Хабиб Магомедов, семикратный чемпион Казахстана по ММА Серикбай Ходжабаев и другие.

10 и 11 декабря «Татнефть Арена» примет матчи фиджитал-хоккея. Победителя соревнования ожидает 1,25 млн рублей. Приз разыграют среди четырех команд: «Ак Барс», Barys Cyber Team, No name и Naebski.

Фото: gamesofuture.com

Специальными гостями «Фиджитал игр» станут боец UFC Петр Ян, гонщики SMP Racing Александр Смоляр и Алексей Басов, участник «Формулы-1» и победитель ралли «Шелковый путь» Никита Мазепин и другие.

«Фиджитал игры» в Казани проводят в качестве тестовых мероприятий в преддверии турнира «Игры будущего», который пройдет в городе в 2024 году. За право принять масштабные международные соревнования боролись Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калуга и федеральная территория «Сириус». Всего ожидается более 5 тысяч участников. Киберсостязания смогут посмотреть до 150 млн онлайн-зрителей со всего мира.

Общий призовой фонд турнира «Игры будущего», который пройдет в 2024 году в Казани, составит $25 млн. Призовой фонд будет полностью состоять из частных инвестиций. Имена спонсоров не раскрываются.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко