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В Белоруссии одобрили проект соглашения с Россией о единой промышленной политике

08:58, 23.11.2022
В Белоруссии одобрили проект соглашения с Россией о единой промышленной политике
Фото: flickr.com

Совет министров Белоруссии одобрил проект соглашения с правительством России о единой промышленной политике, постановление подписал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

Глава правительства Белоруссии уполномочил министерство промышленности на проведение переговоров по проекту соглашения. При необходимости разрешено вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера, сообщает ТАСС.

Сегодня стало известно, что Москва и Минск заключат межправительственное соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавируса.

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Маргарита Головатенко
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