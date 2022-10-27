Россия не считает себя врагом Запада — Владимир Путин

Фото: кадр трансляции

Россия не считает себя врагом Запада, заявил президент страны Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября.



— Нужно четко понимать, что есть как минимум два запада: запад традиционных христианских ценностей, свободы, патриотизма, свободы культуры, но и в том числе исламских ценностей. Но есть и другой запад — агрессивный, космополитичный, неоколониальный — именно с диктатом этого запада Россия никогда не согласится, — заявил он.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия не собирается «становиться новым гегемоном».

Путин сегодня заявил, что на Западе нет «никакого единства». Он призвал Запад не сваливать все на козни Кремля и «включить мозги»:



— Так называемый Запад в последние годы и последние месяцы предпринял целый ряд шагов для обострения, они всегда играют на обострение: разжигание войны на Украине, провокация вокруг Тайваня, уничтожение европейских газопроводов, — сказал президент.

Тема заседания в этом году — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». «Реальное время Live» ведет трансляцию выступления президента России в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.

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Маргарита Головатенко