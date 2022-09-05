ИГ* взяло ответственность за теракт у посольства России в Кабуле

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»* (ИГ*) взяла ответственность за теракт возле посольства России в Кабуле сегодня утром. Об этом сообщает «РИА новости».

Теракт произошел в 10:50 по кабульскому времени. Неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство в непосредственной близости от входа в консульский отдел российского посольства. Погибли два сотрудника дипмиссии РФ, пострадавшие есть среди афганских граждан.

Взрывное устройство привели в действие, когда дипломат вышел к людям в очереди, чтобы объявить кандидатов на получение визы. Всего пострадали 15—20 человек.

Фото: pxhere.com

В августе 2021 года Кабул захватило движение «Талибан»**, которое заявило об окончании войны с правительственными войсками. Американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

**«Талибан» — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Запрещена в России.



* ИГ — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года, запрещена в РФ

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Максим Кокунин