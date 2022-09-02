Из Казани в Грозный 17 сентября будет запущен дополнительный авиарейс

17 сентября из Казани в Грозный будет запущен дополнительный авиарейс. Полеты будут осуществляться по вторникам и субботам, сообщает мэрия города.

По вторникам самолет будет вылетать в 14.00, посадка в Грозном — в 16.30. Обратный рейс запланирован на 17.20, посадка самолета в аэропорту столицы Татарстана — в 19.40.

Уточняется, что по субботам из Казани самолет будет отправляться в 17.45 и прибывать в Грозный в 20.05. Обратный рейс запланирован на 20.55, посадка самолета в аэропорту Казани — в 19.40. Время для каждого аэропорта указано местное. Время в пути составит более 2 часов.

На маршрутах будут задействованы канадские авиалайнеры Bombardier CRJ-200, максимальная вместимость пассажирского салона — 50 человек.

Фото: realnoevremya.ru

В середине августа сообщалось, что новый авиарейс из Казани в Грозный будет запущен 4 октября.



Уточнялось, что их запускает авиакомпания Nordwind. Вылеты из Казани будут выполняться два раза в неделю: по вторникам в 09.50; по субботам — в 16.45. Вылеты осуществляются на крыльях Boeing 737-800 на 189 мест. Длительность перелета составит менее 3 часов.



Напомним, из международного аэропорта «Казань» открылся новый рейс в Египет по маршруту Казань — Хургада. Полетная программа была выполнена 7 августа.



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Максим Кокунин