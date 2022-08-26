Камила Валиева снялась в клипе хедлайнера Дня республики в Казани Вани Дмитриенко

Фото: скриншот из клипа

Сегодня у 16-летнего российского исполнителя Вани Дмитриенко вышел новый клип на песню «Сила притяжения», в котором главную роль сыграла уроженка Казани, олимпийская чемпионка Камила Валиева.

Тема композиции посвящена о подростковой любви, а романтическое настроение клипа подчеркивается сценами со свиданиями. Как отмечают в комментариях фанаты его творчества, данная песня является одной из лучших в творчестве артиста, наравне с его известным хитом «Венера-Юпитер».

Напомним, Ваня Дмитриенко стал одним из хедлайнеров Дня города и республики в Казани. За свое выступление он получит 1,44 миллиона рублей. Такую сумму ему заплатят из муниципального бюджета. Выступление Вани продлится не менее 45 минут. Сам концерт состоится 30 августа возле Центра семьи «Казан».

Артист уже получил полную предоплату за свое выступление. В сумму входят расходы исполнителя, вознаграждение, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.



Помимо Вани Дмитриенко, на Дне города и республики в Казани выступят группа Uma2rman и Филюс Кагиров. Праздничный концерт стартует в 16.30 и продлится до 22.00, после чего в небе над Казанкой покажут пиротехническое шоу.

Стоит отметить, что в апреле президент России Владимир Путин наградил Камилу Валиеву орденом Дружбы. По его словам, фигуристка вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания и вывела спорт на высоту сложнейшего искусства.



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Максим Кокунин