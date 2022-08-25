В России зафиксировали 43 919 новых случаев коронавируса

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 43 919 человек. Всего на 25 августа в стране зарегистрирован 19 265 521 случай СOVID-19.

Госпитализировали за минувшие сутки 3 936 человек. Это на 1,7% больше по сравнению с 24 августа, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

За сутки в связи с выздоровлением выписали 30 775 пациентов. Общее число вылечившихся от коронавируса в России достигло 18 401 387.

Фото: стопкоронавирус.ру

Умер от СOVID-19 еще 71 заболевший. Всего в России зарегистрировано 383 829 случаев смерти от коронавируса.

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Максим Кокунин