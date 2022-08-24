Новости общества

19:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казанских школьников, победивших на олимпиадах, предложили поощрять выплатами

18:33, 24.08.2022
Казанских школьников, победивших на олимпиадах, предложили поощрять выплатами
Фото: realnoevremya.ru

Для школьников Казани, победивших на олимпиадах международного уровня, предложили ввести выплаты, сообщил мэр города Ильсур Метшин.

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников победителями и призерами стали 142 учащихся казанских школ — по сравнению с прошлогодними показателями это больше на 27 человек, сообщили в мэрии города.

Фото: realnoevremya.ru

Директор Республиканского олимпиадного центра Гульнара Исламова ранее сообщала, что 237 детей из Татарстана в этом году стали призерами и победителями Всероссийских олимпиад.

В июле этого года выпускница лицея №131 Вахитовского района Казани Галия Шарафетдинова победила на Международной математической олимпиаде, которая проходила в норвежском Осло. В ней участвовали 589 ребят из более чем 100 стран.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьОбразование Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также