Казанских школьников, победивших на олимпиадах, предложили поощрять выплатами

Для школьников Казани, победивших на олимпиадах международного уровня, предложили ввести выплаты, сообщил мэр города Ильсур Метшин.



На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников победителями и призерами стали 142 учащихся казанских школ — по сравнению с прошлогодними показателями это больше на 27 человек, сообщили в мэрии города.

Фото: realnoevremya.ru

Директор Республиканского олимпиадного центра Гульнара Исламова ранее сообщала, что 237 детей из Татарстана в этом году стали призерами и победителями Всероссийских олимпиад.

В июле этого года выпускница лицея №131 Вахитовского района Казани Галия Шарафетдинова победила на Международной математической олимпиаде, которая проходила в норвежском Осло. В ней участвовали 589 ребят из более чем 100 стран.



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Маргарита Головатенко