Школьница из Казани победила на Международной математической олимпиаде в Осло

Выпускница лицея №131 Вахитовского района Казани Галия Шарафетдинова победила на Международной математической олимпиаде, которая проходила в норвежском Осло. В ней участвовали 589 ребят из более 100 стран.

Школьники из России выполняли задания дистанционно и получили три золотые и три серебряные медали. Подготовкой и отбором участников занимался тренерский штаб под руководством учителя математики Президентского физико-математического лицея №239 Санкт-Петербурга Кирилла Сухов.

Также золотые медали взяли школьники из Санкт-Петербурга — Иван Бахарев и Максим Туревский, передает пресс-служба Минобрнауки Татарстана.



Директор Республиканского олимпиадного центра Гульнара Исламова ранее сообщала, что 237 детей из Татарстана в этом году стали призерами и победителями Всероссийских Олимпиад. По сравнению с прошлым годом их количество выросло на 26 человек.

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Татьяна Леухина