В Казанском кремле на месте Пятигранной башни восстанавливают смотровую площадку

В Казанском кремле на месте Пятигранной башни начали восстанавливать смотровую площадку. Сейчас там уже провели противоаварийные работы.

Весной облицовка музеефицированного фрагмента утраченного сооружения частично обрушилась. По предварительным данным, это произошло из-за подмыва талыми водами.

В настоящее время специалисты демонтировали облицовку и плиту, с помощью инъекций усилили основание и связали арматурой забутовку. Вскоре рабочие приступят к организации водоотведения с уровня площадки, после чего вернут защитную плиту основания и облицовку.

Пятигранную башню разобрали в XIX веке из-за ветхости, как и некоторые другие башни Казанского кремля. У основания сооружения частично сохранилась оригинальная многовековая кладка, которую законсервировали и музеефицировали в 2002 году, передает пресс-служба Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

В начале июля «Реальное время» выяснило, что на реставрацию Присутственных мест в Казанском кремле направят еще 496 млн рублей. В здании Присутственных мест уже велась реставрация. Работы обошлись бюджету более чем в 1,5 миллиарда, деньги выделяли частями — например, 2 февраля стало известно, что на эти цели направили 339,2 миллиона рублей.



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Татьяна Леухина