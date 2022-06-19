На казанском Булаке начался ремонт обвалившейся стены

Фото: Максим Кокунин

На казанском Булаке начались работы по восстановлению обвалившейся стены и участка дороги вдоль водного канала. Рабочие очищают территорию разбирая осыпавшиеся куски асфальта и ограждений.

Кроме того, строители приступили к возведению оснований железобетонных конструкций для подпорных стенок. Сейчас на улице Лево-Булачной возле перекрестка с Татарстан перекрыты крайняя левая полоса и тротуар.

Фото: Артем Гафаров

Напомним, ремонт обвалившегося ограждения и дороги на Булаке может закончиться к сентябрю этого года. На начало июня стоимость работ не была определена, ее рассчитывали специалисты.

Во второй половине апреля в городской администрации сообщили, что упали лишь декоративные плиты, прикрепленные к проходному каналу, который идет вдоль всего Булака. Об этом свидетельствуют данные проведенной экспертизы.

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Максим Кокунин