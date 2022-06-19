В России за сутки выявлен 3 081 новый случай COVID-19

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявлен 3 081 новый случай COVID-19. С начала пандемии зарегистрировано 18 398 260 заражений коронавирусом.

Госпитализировали за сутки 730 пациентов. Это на 43,5% меньше по сравнению с 18 июня, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В связи с выздоровлением выписали 3 279 россиян. Всего от COVID-19 вылечились уже 17 822 674 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Умерли от коронавируса еще 62 человека. С начала пандемии COVID-19 стал причиной смерти 380 463 россиян.

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 19 июня читайте в подборке интернет-газеты.



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Татьяна Демина