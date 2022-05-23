Число беженцев и перемещенных лиц в мире впервые превысило 100 млн — это много или мало?

Число беженцев и внутренне перемещенных лиц, покинувших свои дома, впервые превысило 100 миллионов по всему миру. Об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

— Сто миллионов — это суровая цифра, являющаяся одновременно отрезвляющей и вызывающей беспокойство. Это рекорд, который никогда не должен бы быть установлен, — заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди (цитата по ТАСС).

Он также напомнил, что гуманитарная помощь беженцам и внутренне перемещенным лицам представляет собой «паллиатив, а не лечение» проблемы.

100 миллионов беженцев — это:

На 10 миллионов больше , чем на конец 2021 года — тогда число принудительно перемещенных людей в мире составило 90 миллионов из-за «новых волн насилия или затянувшихся конфликтов в таких странах, как Афганистан, Буркина-Фасо, Демократическая Республика Конго, Мьянма, Нигерия и Эфиопия».

, чем на конец 2021 года — тогда число принудительно перемещенных людей в мире составило 90 миллионов из-за «новых волн насилия или затянувшихся конфликтов в таких странах, как Афганистан, Буркина-Фасо, Демократическая Республика Конго, Мьянма, Нигерия и Эфиопия». На 20,5 миллиона больше , чем летом 2020 года — тогда в ООН насчитали 79,5 млн вынужденных переселенцев.

, чем летом 2020 года — тогда в ООН насчитали 79,5 млн вынужденных переселенцев. В пять раз больше , чем в 2004 году — 19,2 миллиона

, чем в 2004 году — 19,2 миллиона В 2,2 раза больше, чем в 2010-м — 43,7 миллиона человек.

Примерно на 13,9 миллиона человек больше населения Турции — в прошлом году оно составило 86,1 миллиона человек.

населения Турции — в прошлом году оно составило 86,1 миллиона человек. Больше населения Италии и Канады вместе взятых — 59,2 и 38,7 миллиона соответственно.

вместе взятых — 59,2 и 38,7 миллиона соответственно. Четыре КНДР — население Северной Кореи оценивается в 25 миллионов человек.

— население Северной Кореи оценивается в 25 миллионов человек. На 47 миллионов человек меньше населения России — по предварительным итогам переписи, оно составляет 147 миллионов человек.

населения России — по предварительным итогам переписи, оно составляет 147 миллионов человек. В 2,8 раза меньше количества международных мигрантов — в 2021 году их насчитывалось 281 миллион человек.

Дарья Пинегина