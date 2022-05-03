Россияне не смогут проголосовать за участников «Евровидения» в Турине

Россияне не смогут проголосовать за участников конкурса «Евровидение» в Турине 10 мая. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на организаторов.



— Голосование во время соревнования возможно только из стран, которые в нем участвуют. Россия, не участвуя в мероприятии, не может голосовать со своей территории, — сказал исполнительный продюсер «Евровидения» Клаудио Фазуло.

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В феврале Европейский вещательный союз объявил, что Россия не будет участвовать в песенном конкурсе «Евровидение-2022». Тогда сообщалось, что исполнительный совет ЕВU пришел к такому решению согласно рекомендации руководящего органа «Евровидения» на основе правил мероприятия и ценностей союза.

Маргарита Головатенко