Шольц заявил, что санкции с России не снимут без взаимопонимания с Украиной
Санкции Запада будут сняты с России во взаимопонимании с Украиной. Москва должна договориться с Киевом, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
— Россия не должна победить, а Украина не должна проиграть, — приводит «РИА Новости» его слова.
На прошлой неделе американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что в правительстве США не обсуждают возможность отмены антироссийских санкций.
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что отмена антироссийских санкций возможна только в случае вывода войск России с территории Украины. По ее мнению, Евросоюз больше не сможет выстраивать отношения с Москвой таким образом, как это было до начала спецоперации. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отмечала, что главные условия для снятия рестрикций в отношении России — прекращение огня и вывод войск с территории Украины.
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