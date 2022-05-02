В МИДе ФРГ назвали условия для снятия антироссийских санкции

Отмена антироссийских санкций возможна только в случае вывода войск России с территории Украины. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью газете Bild am Sonntag.

— Мир на условиях, которые будет диктовать Россия, не принесет желаемой безопасности ни Украине, ни нам, в Европе. В худшем случае это станет приглашением к следующей войне — еще ближе к нашим границам, — передает ТАСС ее слова.

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Бербок считает, что Евросоюз больше не сможет выстраивать отношения с Россией таким образом, как это было до начала спецоперации на Украине.

В начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что западные санкции против России могут снять в зависимости от результатов переговоров Москвы с Украиной. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отмечала, что главные условия для снятия рестрикций в отношении России — прекращение огня и вывод войск с территории Украины. Еще одно условие для снятия ограничительных мер — обязательство Москвы, что в будущем агрессии не будет.

Татьяна Леухина