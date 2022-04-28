В Казани и Челнах прошел автопробег «Zа мир без нацизма!»

В Казани и Челнах сегодня прошел профсоюзный автопробег «Zа мир без нацизма!». Его организовала Федерация независимых профсоюзов России.

Автопробег стартовал из нескольких городов: Хабаровска, Пятигорска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Тулы. Машины доберутся до Москвы 1 мая, где встретятся на Красной площади. А 9 мая автоколонна прибудет в Волгоград, где на Мамаевом кургане состоятся масштабные мероприятия, посвященные Дню Победы.

Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах участники автопробега возложили цветы к Вечному огню на территории мемориального комплекса «Родина-Мать». В столице Татарстана они собрались перед Центром семьи «Казан». В автопробеге в Казани приняли участие 200 машин.

В начале апреля в кипрском городе Лимасол состоялся автопробег в поддержку России. Участники акции несли флаги России, Греции и Кипра. Активисты также пронесли 50-метровый флаг РФ.



Татьяна Леухина