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В Казани в субботу задержали 10 пьяных водителей

07:52, 24.04.2022
В Казани в субботу задержали 10 пьяных водителей
Фото: ГИБДД Казани

В Казани в субботу, 23 апреля, задержали десять пьяных водителей, еще у двух не было прав, сообщили в ГИБДД города.

Всего в субботу произошло 127 ДТП, три из которых с пострадавшими. Случились два столкновения и один наезд на пешехода.

В отдел полиции доставили шесть граждан, которых заподозрили в совершении преступлений.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани в пятницу, 22 апреля, произошло 150 ДТП, из них три с пострадавшими. Случились наезды на пешехода и велосипедиста, а еще столкновение.

Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествия Татарстан

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