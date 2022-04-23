Врачи РКБ Татарстана спасли жизнь пациенту с острым инфарктом — видео

Врачи РКБ Татарстана спасли жизнь мужчине, сердце которого останавливалось дважды за несколько минут. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В один из дней мужчине резко стало плохо, он сам поехал в Спасскую ЦРБ. Выйдя из кабинета врача, потерял сознание. Врачи начали реанимировать его и вызвали вертолет санавиации.

Мужчину тут же направили на операцию, медлить было нельзя. В РКБ ему провели стентирование коронарных артерий. Случившееся врачи называют чудом, потому что состояние пациента ухудшилось не за рулем автомобиля, а в медучреждении, где ему успели оказать квалифицированную помощь.

В прошлом году в РКБ Татарстана в стационаре получили помощь 50 635 пациентов. В медучреждении провели 11 тысяч операций — это на 2 тысячи больше, чем в 2020 году. Воздушным транспортом эвакуировали 163 пациента, 24 из которых — за пределы Татарстана.



Татьяна Леухина