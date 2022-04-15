В четырех школах Казани установят новые системы экстренного оповещения на сумму более 5,6 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В четырех школах Казани установят новые системы пожарной и охранной сигнализации общей стоимостью 5,6 млн рублей. Такой тендер есть на сайте госзакупок.

Заказчик — МБУ «Департамент телекоммуникационных технологий». Подать заявку на участие в тендере можно до 22 апреля. Подрядчика выберут 26 апреля.

Системы экстренного оповещения будут установлены по следующим адресам:

МБОУ «Гимназия №50», ул. Шульгина, д. 19;

МБОУ «Гимназия №8», ул. Рихарда Зорге, д. 1а;

МБОУ «Гимназия №8», ул. Латышских Стрелков, д. 15;

МБОУ «Гимназия №21», ул. Зорге, д. 71.

Отмечается, что речевые оповещатели должны быть установлены на высоте не менее 2,3 м от уровня пола и не менее 150 мм от потолка до верхней части. Кроме того, звуковые сигналы должны обеспечивать уровень громкости не менее предусмотренного электроакустического расчета.

Фото: Максим Платонов

7 марта сообщалось, что в 2022 году на ремонт школ в Татарстане направят 3,82 миллиарда рублей. Финансировать обновление школ планируется из республиканского бюджета. Всего в списке 69 школ. Самое большое количество — 14 — отремонтируют в Альметьевске и районе. В то же время в Арском, Бавлинском, Кайбицком, Муслюмовском и Лаишевском районах обновят всего по одному объекту. Работы необходимо завершить уже в этом году. Заказчик требует сдать отремонтированные объекты к 30 ноября.

Максим Кокунин