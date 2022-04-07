Мишустин: один из приоритетов России — формирование «зеленого коридора» для импорта

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе, рассказал, что одним из приоритетов в сегодняшней ситуации является формирование «зеленого коридора» для импорта. Уже упрощена процедура регистрации медицинских изделий.

Мишустин также обратил внимание на создание в России условий для параллельного импорта.

Еще один приоритет — поддержка тех, кто особо уязвим. Не оставили без внимания в том числе и семьи, которые находятся в трудной финансовой ситуации — речь идет о выплатах на детей от 8 до 16 лет, рассказал Мишустин.

— С мая и до конца года оно будет выплачено родителям более пяти миллионов ребят, — рассказал Мишустин.

Еще один приоритет — ситуация с ценами. Он напомнил, что в начале марта в России наблюдался ажиотажный спрос из-за опасений граждан по поводу пустых полок и высоких цен.

Тех, кто пытался нажиться на панических настроениях россиян, Мишустин назвал жуликами. Борьба с ними уже ведется и она продолжится, заверил он.

Фото: Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день панику удалось остановить. Ажиотажный спрос в магазинах сходит на ноль, заявил премьер-министр России. Однако по-прежнему фиксируется рост цен.



Мишустин в начале выступления рассказал, что результатом прошлого года стал уверенный рост экономики. Большинство предприятий смогли перенастроить свое дело. Во втором квартале 2021-го страна вышла на допандемийный уровень ВВП, по итогам прошлого года он увеличился на 4,7%.



Татьяна Демина