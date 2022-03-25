США разрешили финансовые операции, необходимые для работы дипмиссий в России

США разрешили своим гражданам совершать финансовые операции, необходимые для работы дипломатических представительств и консульств третьих стран в России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минфин страны.

Сотрудникам СМИ разрешили проводить денежные сделки в Крыму, ДНР и ЛНР. Это необходимо «для осуществления журналистской работы в данных регионах». Меры действуют в качестве исключения.

На прошлой неделе палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией. В результате администрация США сможет определять для товаров этих стран более высокие пошлины, чем для остальных членов Всемирной торговой организации (ВТО) и др. Также США объявили о введении запрета на весь импорт российских нефти и газа.



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На этой неделе глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявлял, что Соединенные Штаты хотели бы сохранить взаимное дипломатическое присутствие с Россией и оставить открытыми линии для коммуникации. По его словам, сейчас РФ предпринимает действия, которые якобы «ставят под сомнение ее открытость к сохранению этих линий коммуникации».

Татьяна Леухина