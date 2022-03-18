В США запретили полеты 100 самолетам, летавшим в Россию в нарушение экспортного контроля

Фото: Максим Платонов (архив)

Министерство торговли США установило запрет на полеты самолетам, которые летали в Россию в нарушение экспортного контроля. Ограничения распространяются на 100 воздушных суден.

Коммерческие и частные авиалайнеры ведомство идентифицировало через бюро промышленности и безопасности. В частности, подразумевается ограничение обслуживания данных самолетов, передает RT.

Фото: Максим Платонов

Несколько дней назад Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) приостановило действие сертификатов российских авиакомпаний. В список вошли «Аэрофлот», S7, «Волга-Днепр», «Уральские авиалинии» и другие.

Также президент России Владимир Путин подписал закон о возможности регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у компаний РФ. Документ предусматривает в том числе выдачу отечественных сертификатов летной годности.

Диана Жиленкова