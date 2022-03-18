Новости общества

05:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В США запретили полеты 100 самолетам, летавшим в Россию в нарушение экспортного контроля

21:36, 18.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В США запретили полеты 100 самолетам, летавшим в Россию в нарушение экспортного контроля
Фото: Максим Платонов (архив)

Министерство торговли США установило запрет на полеты самолетам, которые летали в Россию в нарушение экспортного контроля. Ограничения распространяются на 100 воздушных суден.

Коммерческие и частные авиалайнеры ведомство идентифицировало через бюро промышленности и безопасности. В частности, подразумевается ограничение обслуживания данных самолетов, передает RT.

Фото: Максим Платонов

Несколько дней назад Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) приостановило действие сертификатов российских авиакомпаний. В список вошли «Аэрофлот», S7, «Волга-Днепр», «Уральские авиалинии» и другие.

Также президент России Владимир Путин подписал закон о возможности регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у компаний РФ. Документ предусматривает в том числе выдачу отечественных сертификатов летной годности.

Диана Жиленкова
Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также