Блинкен заявил, что Россия не настроена на дипломатическое взаимодействие с Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия не настроена на дипломатическое взаимодействие с украинским правительством. По его словам, американская сторона поддерживает усилия Украины по деэскалации дипломатическим путем.

— К настоящему времени я не видел значимых усилий со стороны России, направленных на то, чтобы прекратить дипломатическим путем войну, которую она ведет, — приводит слова Блинкена ТАСС.

Фото: ru.wikipedia.org

Госсекретарь США отметил, что происходящее на Украине окажет влияние на весь мир. Последствия ощущаются в виде повышения стоимости продуктов, опасений по поводу поставок топлива и др. Блинкен добавил, что эти серьезные проблемы мировому сообществу следует срочно решить.

Несколько дней назад руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что американская сторона намерена увеличивать санкционное давление на Россию. По его словам, в то же время страна не планирует анонсировать конкретные действия.



Диана Жиленкова